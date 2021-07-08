Арбитр Николаев считает, что судья не должен был ставить пенальти в матче Англия — Дания

Бывший российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Дании (2:1 д. в.).

Бывший российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Дании (2:1 д. в.).

«Если разбирать этот эпизод более детально, то мы видим, что контакт Стерлинга с ногой защитника имел место. Другой вопрос, насколько этот контакт явился причиной падения форварда. Этот момент вызывает вопросы. Поставил бы я такой пенальти? Не могу ответить. Позиция судьи в данной ситуации была идеальной. Плюс VAR согласилась с эпизодом, потому что контакт был. Однако, с моей точки зрения, более логичным и правильным решением было бы продолжить игру», — цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

В финале Евро-2020 англичане сыграют с Италией. Матч состоится 11 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой во время пенальти Кейна.