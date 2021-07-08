Фетисов поздравил российских игроков «Тампы» с победой в Кубке Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов поздравил российских игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, Михаила Сергачёва и Никиту Кучерова с победой в Кубке Стэнли.

«Поздравляю ребят! Непросто побеждать два года подряд. Василевский сейчас лучший голкипер мира. Об этом говорит его признание самым ценным игроком плей-офф», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Также депутат ответил на вопрос, удастся ли «Тампе» выиграть третий подряд Кубок Стэнли.

«Это будет непросто, но баланс в команде хороший, поэтому всё возможно. «Тампа» однозначно будет фаворитом в следующем сезоне», — сказал он.

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» одержала победу над «Монреаль Канадиенс».

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Ранее сообщалось, что Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.