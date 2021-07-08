Фетисов поздравил российских игроков «Тампы» с победой в Кубке Стэнли
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«Поздравляю ребят! Непросто побеждать два года подряд. Василевский сейчас лучший голкипер мира. Об этом говорит его признание самым ценным игроком плей-офф», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Также депутат ответил на вопрос, удастся ли «Тампе» выиграть третий подряд Кубок Стэнли.
«Это будет непросто, но баланс в команде хороший, поэтому всё возможно. «Тампа» однозначно будет фаворитом в следующем сезоне», — сказал он.
В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» одержала победу над «Монреаль Канадиенс».
Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.
Ранее сообщалось, что Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.