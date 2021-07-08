Моуринью оценил пенальти в полуфинальном матче Евро-2020 между Англией и Данией

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением об эпизоде с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Англии и Дании.

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением об эпизоде с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Англии и Дании.

«Да, потрясающий матч, но я не уверен, что вы хотите прислушиваться к моему мнению. Победила лучшая команда. Англия была фантастической и заслужила победу, но для меня это точно не пенальти. Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. На таком уровне, в полуфинале чемпионата Европы, я не понимаю решения арбитра и ещё больше не понимаю, почему VAR не отменила пенальти», — цитирует Моуринью TalkSPORT в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу Англии.

На 103-й минуте игры главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской команды Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.

Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.