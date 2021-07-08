«Тампа» выиграла 15 матчей подряд после поражений в предыдущих матчах плей-офф НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.
Отметим, что победа над «Монреалем» стала для «Тампа-Бэй» 15-й подряд за последние два плей-офф НХЛ после поражений в предыдущих матчах.
Таким образом, «Тампа» ни разу в двух чемпионских сезонах подряд не потерпела два поражения подряд.
В последний раз «Лайтнинг» потерпел серию поражений в ходе плей-офф в 2019 году, когда в первом раунде уступил «Коламбус Блю Джекетс».
Ранее сообщалось, что «Тампа» стала второй командой, выигравшей два Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат.