«Тампа» выиграла 15 матчей подряд после поражений в предыдущих матчах плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграл Кубок Стэнли.
«Тампа» выиграла 15 матчей подряд после поражений в предыдущих матчах плей-офф НХЛ
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Отметим, что победа над «Монреалем» стала для «Тампа-Бэй» 15-й подряд за последние два плей-офф НХЛ после поражений в предыдущих матчах.

Таким образом, «Тампа» ни разу в двух чемпионских сезонах подряд не потерпела два поражения подряд.

В последний раз «Лайтнинг» потерпел серию поражений в ходе плей-офф в 2019 году, когда в первом раунде уступил «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что «Тампа» стала второй командой, выигравшей два Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат.

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