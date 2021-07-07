Оуэн: не уверен, что был пенальти, но какая разница?

Бывший нападающий сборной Англии поделился мнением об эпизоде с назначением пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

Бывший нападающий сборной Англии поделился мнением об эпизоде с назначением пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

«Не уверен, что был пенальти, но какая разница?» — написал Оуэн на своей странице в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

На 103-й минуте игры главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской сборной Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но отправил мяч в сетку ворот на добивании.

Ранее сообщалось, что Англия встретится с Италией в финале Евро-2020.