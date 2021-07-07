Роднина не согласна с критикой Черчесова после провала сборной России на Евро-2020

«Можно поменять тренера, но команду поменять невозможно. Разве у нас есть футболисты лучше тех, что выступали на чемпионате Европы? Играют всегда спортсмены, а не тренеры. При чём тут Черчесов, если у нас нет игроков? У России так и не будет сильной футбольной сборной, если мы не изменим ситуацию в спортивных школах», — цитирует Роднину «Чемпионат».

По её мнению, желания и амбиции российской команды не соответствуют действительности. Пора понять, что дело совсем не в том, кто будет тренировать основную сборную, а в том, кто будет заниматься с детьми.

«Большинство детских тренеров работают на спортивных объектах, которые принадлежат муниципалитету. Специалисты находятся на муниципальном задании и получают 13 тыс. рублей. Пока это не изменится, то мы и на взрослом уровне не будем ничего иметь», — добавила Роднина.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с Российским футбольным союзом рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что перед Евро-2020 сборная России получила 100 млн рублей премиальных за ЧМ-2018.