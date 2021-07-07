СМИ: В стратегии развития «Локомотива» есть пункт о победе в Лиге чемпионов и Лиге Европы

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Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко написал стратегию развития клуба для совета директоров.
СМИ: В стратегии развития «Локомотива» есть пункт о победе в Лиге чемпионов и Лиге Европы
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», в числе целей московского клуба значатся победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также три победы в Российской премьер-лиге за пять лет.

Согласно стратегии, «Локомотив» должен стать сильнейшим клубом в России и войти в топ-16 клубов Европы.

Также отмечается, что рыночная стоимость команды должна увеличиться с €85 млн до €250 млн, а трансферный баланс составлять не менее €10 млн.

В числе амбиций клуба указано омоложение состава, половина игроков должны быть моложе 23 лет.

Количество сотрудников должно сократиться с 600 до 354 человек.

Доход от болельщиков должен подняться с €4 млн до €12 млн, а от спонсоров — с €3 млн до €11 млн.

Ранее сообщалось, что Цорн станет техническим директором «Локомотива».

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