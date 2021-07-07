Кремлёв назвал задачи Федерации правовой защиты спорта

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Президент Международный ассоциации бокса Умар Кремлёв прокомментировал создание Федерации правовой защиты спорта.
Кремлёв назвал задачи Федерации правовой защиты спорта
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Наша задача — защищать тех людей, которые защищают нас, спортсменов, которые представляют нашу страну, потому что спорт — это будущее нашего поколения. В каждой стране важно, чтобы спорт был самым главным видом деятельности. Мы будем давать юридические консультации спортсменам. Моё мнение: 100% людей должны заниматься спортом в стране. Если мы будем поддерживать, то заниматься спортом действительно будут все», — заявил Кремлёв на пресс-конференции.

Ранее Гордон рассказала о создании Федерации правовой защиты спорта.

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