Малафеев считает, что Лёв не подходит для сборной России

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал слухи о возможном назначении экс-наставника сборной Германии Йоахима Лёва на пост главного тренера сборной России.

«Йоахим Лёв — это не подходящий для нашей сборной вариант. Если же мы рассматриваем кандидатуры иностранных специалистов, то, в моём видении, тренер должен знать российский футбол и понимать менталитет наших футболистов. В идеале он должен быть уже на практике знаком с работой на постсоветском пространстве. И конечно же, должен обладать тактическими и стратегическими знаниями современного футбола. Если придёт иностранный специалист, который не был знаком с нашим футболом, то он попросту может не успеть подготовить сборную к ближайшим матчам. Тогда участие в ЧМ-2022 будет угрозой. Я бы рассмотрел кандидатуры Виллаша-Боаша, Спаллетти, может, даже Эмери. Они больше подходят нашей сборной в плане знаний российского футбола, чем тот же Лёв», — цитирует Малафеева Sport24.

В настоящее время сборную России возглавляет Станислав Черчесов, с которым национальная команда страны не сумела выйти в плей-офф Евро-2020.

Ранее Сенников назвал Лёва хорошим вариантом для сборной России.