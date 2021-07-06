Малафеев считает, что Лёв не подходит для сборной России
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«Йоахим Лёв — это не подходящий для нашей сборной вариант. Если же мы рассматриваем кандидатуры иностранных специалистов, то, в моём видении, тренер должен знать российский футбол и понимать менталитет наших футболистов. В идеале он должен быть уже на практике знаком с работой на постсоветском пространстве. И конечно же, должен обладать тактическими и стратегическими знаниями современного футбола. Если придёт иностранный специалист, который не был знаком с нашим футболом, то он попросту может не успеть подготовить сборную к ближайшим матчам. Тогда участие в ЧМ-2022 будет угрозой. Я бы рассмотрел кандидатуры Виллаша-Боаша, Спаллетти, может, даже Эмери. Они больше подходят нашей сборной в плане знаний российского футбола, чем тот же Лёв», — цитирует Малафеева Sport24.
В настоящее время сборную России возглавляет Станислав Черчесов, с которым национальная команда страны не сумела выйти в плей-офф Евро-2020.
Ранее Сенников назвал Лёва хорошим вариантом для сборной России.