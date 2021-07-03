Сёмин считает, что Украина переоценила себя в четвертьфинале Евро-2020 с Англией

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от национальной команды Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от национальной команды Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча. Потом показалось, что сборная Украины выровняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на самом высоком уровне. На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жёсткое поражение», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Украина проиграла Англии со счётом 0:4 и завершила выступление на Евро-2020. Выход в четвертьфинал стал лучшим результатом украинской команды на континентальных первенствах.

Англия в третий раз в истории и впервые с 1996 года вышла в полуфинал Евро. Матч 1/2 финала с Данией состоится 7 июля в Лондоне на Уэмбли и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Андрей Канчельскис признался, что не ожидал столь крупного поражения Украины в четвертьфинале Евро-2020