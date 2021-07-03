Сидорчук: по игре с Англией не сказал бы, что проиграли 0:4

«Не считаю, что результат вполне заслуженный. Быстрый гол был. Мы знали, что они будут действовать активно первые 25-30 минут. Потом у нас найдётся момент, чтобы выровнять игру. Так оно и случилось. Игра получилась достаточно равной, но с нами злую шутку сыграла травма Сергея Кривцова. Был один план на игру, при стандартах Кривцов нам большой помощник. Когда его поменяли из-за травмы, просели именно в этом», — приводит слова Сидорчука ua.Tribuna.

Он отметил, что не считает победу англичан незаслуженной, но счёт, по его мнению, не должен был быть таким.

«Очень тяжело, если полностью абстрагироваться от турнира. Тяжело переживать такие поражения. Если касается самой игры, никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли её, не нарушали, принципы наши не свалились на длинные передачи. Старались действовать, как просит тренер», — добавил хавбек.

Украина проиграла Англии со счётом 0:4 и завершила выступление на Евро-2020. Выход в четвертьфинал стал лучшим результатом украинской команды на континентальных первенствах.

Ранее Андрей Ярмоленко заявил, что Украина задержались на Евро-2020 дольше, чем Португалия и Германия.