УЕФА расследует конфискацию радужного флага на матче Евро-2020 в Баку

«УЕФА никогда не давал стюардам в Баку и на любых других стадионах инструкции конфисковать радужные флаги. Сейчас мы расследуем инцидент и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудниками службы безопасности и местными властями, чтобы прояснить ситуацию. Радужный флаг — это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, продвигающий всё, во что мы верим, — более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем. УЕФА позаботился о том, чтобы флаг был возвращён болельщику», — приводит слова представителя УЕФА The Athletic.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия — Дания состоялся в Баку на Олимпийском стадионе 3 июля.

Ранее сообщалось, что стюарды изъяли радужный флаг у датских фанатов на матче Евро-2020 в Баку.