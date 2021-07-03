Шик признался, что Чехии не хватило сил, чтобы обыграть Данию на Евро-2020

«Мы очень разочарованы, для нас турнир окончен. Мы сделали всё для выхода в полуфинал, но нам не хватило сил, чтобы переломить ход матча в свою пользу на последних минутах. Во втором тайме мы выпустили ещё одного нападающего, старались играть быстрее и оказывать на датчан большее давление. После быстрого гола в начале второго тайма казалось, что это сработает. Но нам не удалось сравнять счёт — к концу матча у нас просто закончились силы», — приводит слова Шика пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Чехия проиграла Дании со счётом 1:2 и завершила выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что Дания четвёртый раз в истории вышла в полуфинал Евро.