Шмейхель — о выходе в полуфинал Евро-2020: Дания достигла чего-то великого

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель поделился эмоциями после победы над национальной командой Чехии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель поделился эмоциями после победы над национальной командой Чехии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

«Сложно подобрать слова. С Чехией было безумно сложно играть. В первом тайме мы играли хорошо, но во втором стало сложнее. Мы умеем сражаться, и мы сделали это. Финальный свисток стал большим облегчением. Это были долгие шесть минут, в конце многие устали. Сейчас мы насладимся достигнутым. Мы не забегаем слишком далеко вперёд, потому что мы достигли чего-то великого. Эти моменты так редки», — приводит слова Шмейхеля BT.

Он отметил, что команда благодарна болельщикам за поддержку.

«Мы говорили об этом в раздевалке перед матчем. Мы хотим, чтобы болельщики гордились нами», — добавил голкипер.

Дания победила Чехию со счётом 2:1 и впервые с 1992 года вышла в полуфинал Евро, где сыграет с сильнейшим в противостоянии Украина — Англия.

Ранее сообщалось, что Томас Дилейни признан лучшим игроком матча Евро-2020 Чехия — Дания.