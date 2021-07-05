Матвиенко: все футболисты сборной Англии выступают на топ-уровне

«Вы сами видели эту команду и какие футболисты там играют: все выступают на топ-уровне. Кто самый опасный игрок? Там такая сборная, что любой опасен. Да, нам будет сложно, но повторюсь: на этой стадии всё возможно, мы верим. Важно показать 100%-ную самоотдачу и сделать то, что скажет тренерский штаб. Тогда всё должно получиться. Ярмоленко и Зинченко? Я думаю, что у них двойная или даже тройная мотивация на этот матч», — цитирует Матвиенко официальный сайт УЕФА.

Матч Украина — Англия пройдёт в Риме. Начало в 22:00 мск.

Ранее футболист сборной Украины Довбик назвал Англию сильнейшей сборной мира.