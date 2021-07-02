Червиченко поддержал решение КДК РФС о переводе «Чайки» в ПФЛ

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) понизить в классе футбольный клуб «Чайка» за организацию договорных матчей.
Червиченко поддержал решение КДК РФС о переводе «Чайки» в ПФЛ
  • © РИА Новости / Сергей Субботин

«Любое положительное действие в данном направлении я считаю полезным. Отлично, что за чистотой футбола следят. Могу только поаплодировать этим людям, молодцы. Постепенно будут расследовать организацию договорных матчей и на более высоких уровнях. Подобные действия могут помочь предотвратить остальные договорные матчи», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Из-за того что «Чайка» была признана виновной в организации ряда договорных матчей, клуб был переведён из Футбольной национальной лиги в Профессиональную футбольную лигу.

Ранее РФС дисквалифицировал экс-директора «Чайки» и арбитра за организацию договорных матчей.

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