Большунов ответил, обиделся ли на Клебо за отказ приехать на его свадьбу
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«На что мне обижаться? Нет, конечно. Из-за пандемии коронавируса с этим сейчас сложно. Тем более лететь в Норвегию и сидеть две недели на карантине — такое себе удовольствие», — цитирует слова Большунова ТАСС.
Россиянин приглашал Клебо на свадьбу, однако норвежец отказался посетить мероприятие, сославшись на занятость в одном из шоу.
Большунов женился в апреле 2021 года. Его избранницей стала бывшая лыжница Анна Жеребятьева.
Ранее Большунов сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем.