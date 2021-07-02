Большунов ответил, обиделся ли на Клебо за отказ приехать на его свадьбу

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Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что он не в обиде на трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо за то, что тот проигнорировал приглашение россиянина посетить его свадьбу.
Большунов ответил, обиделся ли на Клебо за отказ приехать на его свадьбу
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«На что мне обижаться? Нет, конечно. Из-за пандемии коронавируса с этим сейчас сложно. Тем более лететь в Норвегию и сидеть две недели на карантине — такое себе удовольствие», — цитирует слова Большунова ТАСС. 

Россиянин приглашал Клебо на свадьбу, однако норвежец отказался посетить мероприятие, сославшись на занятость в одном из шоу. 

Большунов женился в апреле 2021 года. Его избранницей стала бывшая лыжница Анна Жеребятьева.

Ранее Большунов сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем.

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