Черчесов: все игры сборная России сыграла по-разному

«Мы заранее знали, с кем играем. И выстраиваем тактику, чтобы в конкретном матче получить результат. Мы чётко понимаем, по какой схеме они играют, хотя датчане свою схему поменяли, это нас немного сбило. Из ничего пропускать — уже влияет на психологию и на ситуацию в целом. В первом матче потеряли двух игроков, что тоже влияет на психологию. Пришлось делать то, что не планировали. У нас три нападающих, которые не однотипные. Во втором тайме был как раз план В с двумя нападающими. Оба тяготеют к атаке. А если в середине не будет игрока, возникнут проблемы. Все игры мы сыграли по-разному и по большому счёту как планировали. До определённого момента соперник не знал, что делать. Но произошло что-то непредвиденное. Возможно, были ошибки, психологические моменты. Мы стараемся быть гибкими, меняем что-то по ходу игры», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.