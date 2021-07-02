Черчесов рассказал, что Дзюба выступал перед командой, как капитан сборной Венгрии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу — 2020. Про низкие скорости в РПЛ. «Почему вы на это не влияете, учитывая ваш авторитет? Почему не убеждаете игроков уезжать?»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу — 2020. Про низкие скорости в РПЛ. «Почему вы на это не влияете, учитывая ваш авторитет? Почему не убеждаете игроков уезжать?»

«Что касается интенсивности, то мы очень ровно провели группу. В первом матче провели 20 мин на высоких скоростях, потом 23 и 22 минуты. Бельгийцы с нами пробежали на минуту меньше. Это говорит о том, что сборная России пробежала второй после Чехии. Рекорд ЧЕ — сборная России в матче с финнами. Мы делим 4—6-е место в группе по спринтам. Но футбол – не только бег. То есть тут мы не уступаем. В последнем матче мы уступали в точности передач. Сейчас я не буду видеть игроков три месяца, это уже дело клуба.

Что касается моего авторитета. Дюков всегда получает мою инфу по клубам, встречаемся с руководителями клубов, я делаю доклад. Кстати, все запомнили слова «золотой актив» и имена, которые произносил не я. Мы делаем то, что для нас важнее, хотя и не афишируем. Мы не можем клубам приказывать, хотя тренерская служба всегда с ними на связи. И мы их нацеливаем, чтобы они выступали на определённом уровне.

Наверное, футболистам иногда бывает неприятно. 100 раз показали, как капитан венгров выступает перед своими игроками. Могу сказать, что Дзюба делал то же самое перед матчем с Бельгией. Но мы «Дом-2». Мы такие вещи не показываем. Я же видел. Он по-русски им говорил. Они это делают, а мы — нет. Но у каждого своё, свой характер», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.