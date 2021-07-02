Черчесов: непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной России

«Когда вы сталкиваетесь с чем-то, согласитесь, вы отдалены от каких-то процессов. ЧЕ перенесли на год. Не было ни разу, что за сбор проводится три матча. К этому надо адаптироваться, и от сбора к сбору улучшали качество игры. Лига наций. Планируем одно, а случается другое. Когда по 10—14 футболистов выбивает, это заставляет делать то, что позволяет ситуация.

Про омоложение. Мы стараемся не выбивать из баланса молодёжную команду, а аккуратно переводить игроков к нам после того, как они решили свои задачи. И вызвали Сафонова. Познакомились и дали ему сыграть.

ЧЕ закончился. После ЧМ мы думали, что получили Кутепова и Джикию, думали, что эта связка будет нас и дальше радовать. А Кутепов так и не заиграл. А теперь у нас Евгеньев и Дивеев. Опыт подсказывает, что никогда не знаешь, во что выльется. Поэтому не знаю, что будет осенью. Мы видели Дивеева, но в каком состоянии он будет? Наперёд сказать невозможно. Планируешь одно — получается другое. Чтобы какие-то вещи поменять и громогласно заявить, нужно дождаться. Непонятно, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной России. Также с Жирковым и Кудряшовым, которые могут завершить карьеру в сборной. С ними надо решать отдельно. Предстоит хорошо подумать. А задача — попасть на ЧМ», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.