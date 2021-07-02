Черчесов объяснил, почему сборной России на Евро-2020 не удалось повторить успех ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему национальной команде на чемпионате Европы — 2020 не удалось повторить успех чемпионата мира 2018 года.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему национальной команде на чемпионате Европы — 2020 не удалось повторить успех чемпионата мира 2018 года.

«Недавно прочитал, что работа признана неудовлетворительной. Я бы возразил, потому что работа и результат — это разное. Работа была выполнена от и до. Ребята всё сделали, что мы им говорили. Мы физически были готовы, но чтобы кондиции дали результат, нужен определённый кураж и вдохновение в команде. Когда делаешь анализ, всегда какие-то вещи отмечаешь.

После первой игры я, кстати, слышал слово «отставка». То, что было перед ЧМ не мне вам объяснять. Задание страны дано и его надо выполнять. Мы готовились через контрольные матчи. Ты подбираешь соперника, РФС нам помогал. Мы думали о конечном результате, потому что задание было выйти на ЧМ. За два года можно спокойно наблюдать за игроками, выстаивать химию в команде. Иногда сложно говорить на эти темы, почему кого-то нет. Но это касается и самого игрока, но про это нельзя говорить открыто. И так выстраивали команду к ЧМ.

У велосипедистов есть выражение «набрать наглый ход». Команда набрала наглый ход, дух её жил, и мы прошли квалификацию на том ходу. Но ЧЕ должен был состояться год назад и возможно этот ход приостановился. Потому что ровно 10 месяцев мы команду не видели. После такой паузы первый матч был с Сербией, с опаской ждал игру. Если видишься каждый день с игроком, какие-то вещи не замечаешь. А после 10 месяцев чётко понимаешь, что это совсем другие ощущения — мои ли или футболистов, но другие. И начинаешь думать, вроде игроки те же, а ситуация меняется.

Помню своё состояние, меня пришлось успокаивать после матча с сербами. На нюансы мы обратили внимание, но это был первый звонок. Если тогда целенаправленно команда готовилась два года, то теперь нужно было ситуацию менять. Всё что делается, делается осознанно, потому что заставляет время. Одни хотят, но не могут, не в том состоянии.

Опять же могу извиниться перед теми, кто добывал путёвку на Евро, но не попал на него. Мы взяли игроков не на перспективу, а тех, кто может помочь сейчас. ЧЕ — большой турнир. Это исключительно мои решения. Ни с кем не советовался и никому не говорил.

Я не оправдываюсь, просто констатирую факт», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.