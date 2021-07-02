Елевич высказался о причинах неудачного выступления российских баскетболистов в отборе на ОИ

Бывший главный тренер «Химок» и сборной России Сергей Елевич высказал мнение о выступлении национальной команды на олимпийском отборочном турнире в хорватском Сплите.

«В первую очередь у нас нет нормального чемпионата, всё идёт отсюда. А на верхушке баскетбола всё отображает низы. Если у нас не будет своего чемпионата из 16—18 команд, то ничего и не будет. Игрокам ведь идти некуда: всего девять команд, и там по семь-восемь иностранцев. 45 человек российских игроков, которые играют, 20 — заканчивают, и что остаётся? Меня это не устраивает. А ребята сегодня бились, хорошая команда, все сражались. Но мы пришли к моментам, которые связаны не с сегодняшним днём», — приводит слова Елевича «Чемпионат».

Он отметил, что Российской федерации баскетбола (РФС) стоит разобраться с отказами игроков выступать за сборную.

«Меня это просто убивает! Мозгов же не может играть по 40 минут, а хороших центровых у нас нет. Надо скрупулёзно подходить к этим вопросам. Мы давно на дне. Но вопрос не в сегодняшнем матче, парни бились. Надо поднимать общественность и людей, которым интересен баскетбол», — добавил специалист.

В рамках олимпийского отборочного турнира подопечные Базаревича потерпели поражение от Мексики (64:72) и Германии (67:69) и не сумели квалифицироваться на Игры в Токио.

Ранее Сергей Базаревич заявил, что, вопреки общепринятому в России мнению, не считает, что баскетбол в стране умер.