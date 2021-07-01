Губерниев считает, что Черчесов должен был встать на защиту футболистов сборной России на техкоме РФС

«Слова Черчесова про то, что нашей сборной не хватило куража и эмоций — это перекладывание ответственности на футболистов. Одно дело, когда это делаю условно я или другие комментаторы. Другое — футболисты в прошлом, пусть и далеком. Я с уважением отношусь к этому комитету, но там самому младшему представителю 57 лет», — приводит слова Губерниева Sport24.
Он отметил, что Черчесов должен был встать на защиту своих подопечных.
«Да, Черчесов обещал сказать все, что думает, потом в интервью. Но боюсь, что пространства для манёвра у него теперь мало — мы же слышали, что вчера сказал простой болельщик. Как с этим спорить?», — добавил Губерниев.
Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.
Ранее сообщалось, что Александр Мостовой привёл пример Германии, говоря о решении техкома РФС поддержать Черчесова.