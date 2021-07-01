Губерниев считает, что Черчесов должен был встать на защиту футболистов сборной России на техкоме РФС

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение об итогах заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором рассматривалось выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы.

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение об итогах заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором рассматривалось выступление сборной России по футболу на чемпионате Европы.

«Слова Черчесова про то, что нашей сборной не хватило куража и эмоций — это перекладывание ответственности на футболистов. Одно дело, когда это делаю условно я или другие комментаторы. Другое — футболисты в прошлом, пусть и далеком. Я с уважением отношусь к этому комитету, но там самому младшему представителю 57 лет», — приводит слова Губерниева Sport24.

Он отметил, что Черчесов должен был встать на защиту своих подопечных.

«Да, Черчесов обещал сказать все, что думает, потом в интервью. Но боюсь, что пространства для манёвра у него теперь мало — мы же слышали, что вчера сказал простой болельщик. Как с этим спорить?», — добавил Губерниев.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой привёл пример Германии, говоря о решении техкома РФС поддержать Черчесова.