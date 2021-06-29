Сёмин сравнил сборные России и Украины по футболу

«Мы сможем сделать это тогда, когда они сойдутся на футбольном поле. Пока можно говорить только о том, что Украина при стечении определённых обстоятельств с тремя очками вышла из группы на Евро-2020, а Россия с таким же количеством баллов — нет. С другой стороны, в спорте всегда всё определяют результат и итоговое место. У соседей результат есть. А победа над Швецией станет достаточно серьёзным достижением», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Сёмин предположил, что футболисты с удовольствием поучаствуют в товарищеском матче между Россией и Украиной.