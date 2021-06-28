Коке поделился ожиданиями от матча с Хорватией

Полузащитник сборной Испании Коке поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Хорватии.

Полузащитник сборной Испании Коке поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Хорватии.

«Никакой эйфории после последнего матча в сборной нет. Испания продолжает с тем же спокойствием, которое оставалось с нами со старта чемпионата. Было бы лучше победить в группе, но это никак не скажется на настрое к сегодняшней игре», — цитирует Коке пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что у Перишича выявлен коронавирус перед матчем Евро-2020 с Испанией.