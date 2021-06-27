Пальинья считает, что Португалии не хватило удачи в матче Евро-2020 с Бельгией

«Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме мы хорошо контролировали игру. Я не помню у соперника возможностей, кроме забитого гола, который был кроликом из шляпы. У нас была иная цель на турнире. Теперь нужно поднять голову и двигаться вперед. Во втором тайме у нас были явные моменты для гола, но у Бельгии была удачная полоса. Нам же не хватило удачи. Наша победа была бы справедлива», — приводит слова Пальиньи Record.

Португалия проиграла Бельгии со счётом 0:1 и впервые в своей истории не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.

Ранее Фернанду Сантуш рассказал, что некоторые игроки сборной Португалии плакали в раздевалке после вылета с Евро-2020.