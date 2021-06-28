Бразилия сыграла вничью с Эквадором на Кубке Америки по футболу

Сборная Бразилии сыграла вничью с национальной командой Эквадора в матче пятого тура группового этапа Кубка Америки по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

За сборную Бразилии с передачи Эвертона на 37-й минуте отличился Эдер Милитао.

Эквадор ответил голом Анхеля Мены, забившего на 53-й минуте с передачи Эннера Валенсии.

В параллельном матче Перу победил Венесуэлу со счётом 1:0 благодаря голу Андре Каррильо на 48-й минуте.

Из группы B в плей-офф Кубка Америки вышли Бразилия (10 очков), Перу (7), Колумбия (4) и Эквадор (3). Венесуэла (2) завершила выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд по матчам за сборную Аргентины.