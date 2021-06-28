Бразилия сыграла вничью с Эквадором на Кубке Америки по футболу
Встреча завершилась со счётом 1:1.
За сборную Бразилии с передачи Эвертона на 37-й минуте отличился Эдер Милитао.
Эквадор ответил голом Анхеля Мены, забившего на 53-й минуте с передачи Эннера Валенсии.
В параллельном матче Перу победил Венесуэлу со счётом 1:0 благодаря голу Андре Каррильо на 48-й минуте.
Из группы B в плей-офф Кубка Америки вышли Бразилия (10 очков), Перу (7), Колумбия (4) и Эквадор (3). Венесуэла (2) завершила выступление на турнире.
Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд по матчам за сборную Аргентины.