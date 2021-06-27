Далич высказался о потере Перишича накануне матча с Испанией на Евро-2020

«Будет тяжело заменить Перишича. У нас есть варианты решения этой проблемы. Любой, кто заменит Перишича, покажет свой лучший футбол и выложится на все сто, чтобы помочь команде. А вот сможет ли он сыграть на том же уровне, что и Перишич? Сомневаюсь. В любом случае на левом фланге мы хорошо укомплектованы и мы справимся с этой ситуацией», — приводит слова Далича пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Перишич находится на десятидневном карантине из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию и не сможет помочь Хорватии в матче с Испанией, который состоится 28 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Далич заявил, что Испания не рада, что ей предстоит играть против Хорватии.