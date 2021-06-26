Легкоатлет Иванюк признался, что намерен до последнего не делать прививку от коронавируса

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Российский прыгун в высоту Илья Иванюк признался, что до последнего постарается не вакцинироваться от коронавируса, поскольку в данный момент имеет антитела и в целом сомневается в вакцинации.

«Я не прививался. Я с антителами... наверное. Было их не очень много, но было. До конца этого месяца должно хватить. Я не прививался и не планирую этого делать до последнего, поскольку я сомневаюсь в прививках и не буду их пропагандировать. Да, в рестораны московские зайти не выйдет, но это не страшно — у меня жена хорошо готовит. Откроем свой ресторан для нас двоих и для родственников», — цитирует РИА Новости слова легкоатлета.

28-летний прыгун, обладающий лучшим результатом сезона в мире (2,37 м), занял второе место на чемпионате России в Чебоксарах, уступив Михаилу Акименко. 

Ранее Акименко выиграл золотую медаль ЧР по прыжкам в высоту.

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