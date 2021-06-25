Сборная России по боксу выиграла командный зачёт молодежного чемпионата Европы

Сборная России по боксу занял первое место в общекомандном зачёте молодёжного чемпионата Европы среди спортсменов от 19 до 22 лет в итальянском Розето-дельи-Абруцци.