Сборная России по боксу выиграла командный зачёт молодежного чемпионата Европы
На счету российской национальной команды восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.
Золотые награды отечественной сборной принесли Анастасия Шамонова, Мария Шишмарёва, Аминтаза Бекишев, Ахтем Закиров, Иван Ступин, Никита Воронов, Руслан Колесников и Владимир Узунян.
Вторые места заняли Наталия Сычугова и Анна Анфиногенова.
Бронзу завоевали Валерия Девятайкина, Нуне Асатрян, Салтанат Меденова, Алексей Киселев и Всеволод Шумков.
Ранее сообщалось, что открытая боксёрская тренировка в поддержку Владимира Путина побила мировой рекорд по количеству участников.