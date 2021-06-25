Сборная России по боксу выиграла командный зачёт молодежного чемпионата Европы

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Сборная России по боксу занял первое место в общекомандном зачёте молодёжного чемпионата Европы среди спортсменов от 19 до 22 лет в итальянском Розето-дельи-Абруцци.

На счету российской национальной команды восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.

Золотые награды отечественной сборной принесли Анастасия Шамонова, Мария Шишмарёва, Аминтаза Бекишев, Ахтем Закиров, Иван Ступин, Никита Воронов, Руслан Колесников и Владимир Узунян. 

Вторые места заняли Наталия Сычугова и Анна Анфиногенова.

Бронзу завоевали Валерия Девятайкина, Нуне Асатрян, Салтанат Меденова, Алексей Киселев  и Всеволод Шумков.

Ранее сообщалось, что открытая боксёрская тренировка в поддержку Владимира Путина побила мировой рекорд по количеству участников.

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