Беглов высказался о возможном влиянии матчей Евро-2020 на ситуацию с COVID-19 в Петербурге

«Если бы все наши мероприятия проходили с таким строгим соблюдением правил, мы бы жили по-другому. Футбол не виноват — пришёл новый штамм», — приводит слова Беглова 78.ru.
Он отметил, что на футбол в Санкт-Петербург приехали всего 5 тыс. человек. При этом губернатор заявил, что все болельщики предоставили необходимые справки в аэропорту. По его словам, почти весь обслуживающий персонал, сотрудники полиции и волонтёры были привиты заранее, а в фан-зонах соблюдались строгие меры.
Ранее в РПЛ сообщили, что в ближайшее время состоится совещание оперштаба по поводу вакцинации.