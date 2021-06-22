Певец Лоза считает, что Романцев должен сменить Черчесова на посту главного тренера сборной

Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после поражения от Дании на Евро-2020.

Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после поражения от Дании на Евро-2020.

«Черчесов бестолковый, а нам нужен толковый тренер. Мне не хочется, чтобы он продолжал работать в сборной. Я до сих пор не понял, во что играет команда. Какой футбол ставил Черчесов? Никто не знает. Надо ставить главным тренером Романцева, он прекрасный тренер, его стиль игры всем знаком», — цитирует Лозу Sport24.

Кроме того, он считает, что на пост наставника национальной команды подойдут кандидатуры Анатолия Бышовца и Дмитрия Аленичева.

«Надо пробовать молодых ребят, но им надо дать поработать. А Черчесов — вратарь. У меня все на этом», — добавил певец.

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне заняли последнее место в группе и покинули Евро-2020.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что сборной России нужен новый тренер.