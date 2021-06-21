Боярский: думаю, Черчесов сам уйдёт в отставку

«Это ужасно! С другой стороны, этого стоило ожидать, я никаких иллюзий не испытывал, но не так разгромно все должно было произойти. Хотя в этом есть свой огромный плюс. Как в песне: «Это очень хорошо, это очень хорошо, что пока нам плохо!» Если бы мы чудом выиграли, даже весь чемпионат Европы, наш футбол окончательно и бесповоротно завял», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

По его мнению, это поражение даст возможность переосмыслить всё происходящее в российском футболе и постараться исправить проблемы.

«Думаю, он сам уйдет в отставку. Черчесов — мужчина, он не захочет остаться. Пускай занимается рекламой, это у него получается лучше тренерской работы. Выше головы не прыгнешь. Никто не хотел поражения — ни игроки, ни он, но так сложилась ситуация. Это закономерный результат», — добавил актёр.

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне заняли последнее место в группе и покинули Евро-2020.

Ранее Николай Писарев выразил мнение, что Черчесову стоит покинуть пост главного тренера сборной России.