Вейналдум заявил, что Нидерланды ставили задачу выиграть все матчи в группе на Евро-2020

Полузащитник и капитан сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Полузащитник и капитан сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

«Сегодня все футболисты сборной Нидерландов сыграли прекрасно. Перед началом турнира мы ставили перед собой задачу выиграть все матчи групповой стадии», — приводит слова Вейналдума пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Нидерландов, с девятью очками занявшая первое место в группе, в 1/8 финала встретится с командой, занявшей третье место в группах D, E или F, среди которых действующие чемпионы Евро — сборная Португалии.

Ранее сообщалось, что Вейналдум был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Северная Македония — Нидерланды.