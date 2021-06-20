Бэйл гордится выходом Уэльса в плей-офф Евро-2020

Нападающий и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата Европы после поражения в матче заключительного, третьего тура группового этапа со сборной Италии.

Нападающий и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата Европы после поражения в матче заключительного, третьего тура группового этапа со сборной Италии.

«Мы с самого начала знали, что это будет очень сложная игра. Было много защиты, бега, мы очень устали. Я, конечно, горжусь ребятами. Мы хотели добиться лучшего результата, но это не имело значения, так как мы все равно стали вторыми. Теперь нам нужно просто восстановиться», — приводит слова Бэйла пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Сборная Уэльса проиграла команде Италии (0:1), но сумела выйти в плей-офф Евро-2020 со второго места в группе A за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что сборная Италии повторила рекордную беспроигрышную серию.