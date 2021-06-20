Азар: я трижды ломал голеностопный сустав, как 10 лет назад уже не будет

Нападающий сборной Бельгии по футболу Эден Азар высказал мнение о своей форме на чемпионате Европы по футболу после череды травм.

Нападающий сборной Бельгии по футболу Эден Азар высказал мнение о своей форме на чемпионате Европы по футболу после череды травм.

«Я никогда не сомневался в своих способностях, но вопрос всегда заключался в том, буду ли я на 100% готов к Евро. Я трижды ломал голеностопный сустав, как десять лет назад уже не будет. Но я знаю, что когда я в форме, то способен проявить себя на поле. Над этим я и работаю», — приводит слова Азара ESPN.

Он отметил, что готов не на 100%, однако настроен выйти в стартовом составе на матч с Финляндией.

«В этом план и заключался — постепенно ввести меня в команду. Очень важно быть полностью готовым к плей-офф. Тогда надо быть в лучшей форме. Посмотрим, как всё будет складываться. Я, возможно, не смогу провести на поле все 90 минут, но я намерен отыграть столько, сколько смогу, на топ-уровне», — добавил форвард.

На Евро-2020 Азар принял участие двух матчах, отыграв в общей сложности 49 минут и записав в свой актив одну голевую передачу.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 Финляндия — Бельгия состоится 21 июня.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью высказал мнение об Азаре.