Мората: мой гол меня не интересует, я хочу лишь побеждать с Испанией

«Очередная победа ускользнула от нас. Остался последний шанс попасть в плей-офф. Я не знаю, что тут сказать. У нас были шансы выиграть. Мы уверены, что нам по силам играть хорошо и побеждать. Мой гол меня не интересует, я хочу лишь побеждать», — приводит слова Мораты AS.

Он отметил что признателен главному тренеру команды Луису Энрике за доверие.

«Такова жизнь. Бывают сложные моменты — и надо приложить дополнительные усилия и двигаться дальше. Люди могут говорить что угодно, у нас в стране выражать мнение можно свободно и бесплатно. Мы намерены добиться успеха и отдать все силы ради этого», — добавил Мората.

Испания и Польша сыграли вничью 1:1. Мората стал автором единственного гола испанской команды в матче на Олимпийском стадионе в Севилье.

Для выхода в плей-офф испанцам нужно обыгрывать словаков в заключительном матче группового этапа. В случае ничейного исхода встречи, запланированной на 23 июня, Испания сохранит шансы на выход в плей-офф с третье места, при условии ничьи и проигрыша Польши в матче со Швецией.

Ранее Лука Модрич заявил, что у Хорватии больше нет ни времени, ни права на ошибку на Евро-2020.