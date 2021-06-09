В Азербайджане прокомментировали отказ в аккредитации Арустамяна на Евро-2020

В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) отреагировали на отказ в аккредитации спортивного журналиста Нобеля Арустамяна на чемпионат Европы по футболу — 2020.

В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) отреагировали на отказ в аккредитации спортивного журналиста Нобеля Арустамяна на чемпионат Европы по футболу — 2020.

«Чтобы прояснить ситуацию, прежде всего должен сказать, что Евро-2020 проводится как единая система под флагом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА», — цитирует вице-президента АФФА Эльхана Мамедова «РБК-Спорт».

В АФФА порекомендовали Арустамяну обратиться в УЕФА по данному вопросу.

«Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее Зеленский опубликовал фотографию в форме сборной Украины перед Евро-2020.