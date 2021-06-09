В Азербайджане прокомментировали отказ в аккредитации Арустамяна на Евро-2020

«Чтобы прояснить ситуацию, прежде всего должен сказать, что Евро-2020 проводится как единая система под флагом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА», — цитирует вице-президента АФФА Эльхана Мамедова «РБК-Спорт».
В АФФА порекомендовали Арустамяну обратиться в УЕФА по данному вопросу.
«Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана», — сказал он.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.
Ранее Зеленский опубликовал фотографию в форме сборной Украины перед Евро-2020.