Бузато рассказал о подготовке женской сборной России по волейболу к Олимпиаде

Тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато рассказал, как команда готовится к Олимпийским играм через матчи Лиги наций.

По его словам, тренерский штаб тщательно контролирует нагрузки волейболисток, так как в противном случае возможны травмы.

«Для экспериментов у нас были первые два тура, они позади. Теперь будем больше использовать основных игроков, наигрывать то, что собираемся подготовить к Олимпиаде. С запланированными перестановками, двойными заменами. Мы и так начали подготовку позже конкурентов — надо навёрстывать», — цитирует Бузато «Советский спорт».

Женская сборная России находится на шестом месте в группе в Лиге наций после шести туров.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу обыграла Доминикану в Лиге наций.