Бузато рассказал о подготовке женской сборной России по волейболу к Олимпиаде

Короткая ссылка
Тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато рассказал, как команда готовится к Олимпийским играм через матчи Лиги наций.
Бузато рассказал о подготовке женской сборной России по волейболу к Олимпиаде
  • РИА Новости

По его словам, тренерский штаб тщательно контролирует нагрузки волейболисток, так как в противном случае возможны травмы.

«Для экспериментов у нас были первые два тура, они позади. Теперь будем больше использовать основных игроков, наигрывать то, что собираемся подготовить к Олимпиаде. С запланированными перестановками, двойными заменами. Мы и так начали подготовку позже конкурентов — надо навёрстывать», — цитирует Бузато «Советский спорт».

Женская сборная России находится на шестом месте в группе в Лиге наций после шести туров. 

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу обыграла Доминикану в Лиге наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить