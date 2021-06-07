Агент Мирзова рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»

Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, заявил, что футболист останется в московском клубе.

«Мирзов возвращается в «Спартак», работает только с ним. На данный момент у него остался один год контракта с красно-белыми. Резиуан поедет вместе с командой на сборы в Австрию, а после поработает с основой. Решение оставить Мирзова в «Спартаке» приняло руководство клуба», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

27-летний Мирзов выступает за «Спартак» с июля 2019 года. В прошлом сезоне в составе «Химок» он отыграл 17 матчей в Российской премьер-лиге, забив шесть мячей и сделав две результативные передачи.

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