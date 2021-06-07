СМИ: Чорлука войдёт в тренерский штаб «Локомотива»

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Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука со следующего сезона войдёт в тренерский штаб Марко Николича.
СМИ: Чорлука войдёт в тренерский штаб «Локомотива»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, контракт с 35-летним хорватом будет подписан в ближайшие дни. По итогам прошлого сезона он принял решение завершить карьеру футболиста.

Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с железнодорожниками он становился чемпионом России (сезон-2017/18), четыре раза выигрывал Кубок России (сезон-2014/15, -2016/17, -2018/19) и завоевал Суперкубок страны (2019 год).

В минувшем сезоне Чорлука провёл 32 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее «Локомотив» продлил контракт с не игравшим два с половиной года Ротенбергом.

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