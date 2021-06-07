ЦСКА объявил о подписании хоккеиста «Барыса» Сведберга
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Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три года.
С сезона-2018/19 Сведберг выступал в КХЛ за «Барыс», за который в общей сложности провёл 84 матча и набрал 22 очка (6 + 16).
В этом году Виктор Сведберг, получивший казахстанское гражданство, выступил на чемпионате мира по хоккею. В составе сборной Казахстана он принял участие в шести матчах и набрал четыре очка (1 + 3).
Ранее сообщалось, что Аршавин и Быстров сыграли в хоккей с 12-летними игроками ЦСКА.