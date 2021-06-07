Семенович опубликовала видео своего выступления на Skate America в танцах на льду

Певица, актриса и бывшая фигуристка Анна Семенович опубликовала видеозапись её выступления в танцах на льду на турнире Skate America.

«Как давно это было, но я помню каждую эмоцию, каждый шаг! На четвёртой минуте программы начинается кислородное голодание, у тебя немеют руки и ноги, в голове гудит, но надо терпеть. Терпеть секунд 30—40 — и потом откроется второе дыхание. Это самый сложный момент в программе, эти секунды так долго тянутся. Но после любых трудностей наступает приятный момент, и вот ты уже в конечной позе, дышишь, как после марафона, и слышишь аплодисменты. Если кому-то сейчас сложно, знайте — обязательно настанет момент, когда вам станет легко и хорошо! Всем удачи и хорошей недели», — написала Семенович в своём Instagram.

Семенович завершила карьеру в фигурном катании в 2001 году из-за травмы колена. На международном уровне она выступала на чемпионатах мира 1998 и 2000 годов, чемпионате Европы — 2000, юниорском ЧМ-1993. В дуэте с Владимиром Фёдоровым она дважды выиграла и один раз завоевала бронзу Finlandia Trophy, становилась третьей на NHK Trophy и Skate America.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года пройдёт в Канаде.