Губерниев: соперник, который ровно ноль угловых подаёт, России на Евро не попадётся

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России над национальной командой Болгарии в контрольном матче перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«Большую часть футбольного матча Россия — Болгария я смотрел волейбол Россия — Польша. Чего бы, кстати, и вам желал. Лучше шикарный волейбол, чем такой товарищеский футбол!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По мнению комментатора, во встрече с национальной командой Бельгии на чемпионате Европы сборной России ничего из игры с Болгарией не пригодится.

«Соперник, который ровно ноль угловых подаёт, нам на Евро не попадётся. И ещё там придётся бегать. Да, и чаще всего без мяча! И тем не менее Россию поздравляю с победой!» — отметил он.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре с пенальти забил нападающий Александр Соболев.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Баринов получил травму и был заменён на Дивеева в матче с Болгарией.