Тренер сборной Болгарии рассказал, что подарил Черчесову

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Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров рассказал, какой подарок преподнёс наставнику национальной команды России на контрольной встрече команд в Москве.
Тренер сборной Болгарии рассказал, что подарил Черчесову
  • Reuters

«Я подарил ему майку болгарской сборной с номером 12. Также мы подарили футболку сборной Болгарии с автографами всех игроков команды Филипу Киркорову, чтобы не забывал, откуда он родом», — приводит слова Петрова «Матч ТВ».

Матч сборных России и Болгарии прошёл в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. Киркоров исполнил гимн России перед стартом встречи.

Ранее Петров прокомментировал поражение своих подопечных от сборной России в контрольном матче.

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