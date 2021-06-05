Тренер сборной Болгарии рассказал, что подарил Черчесову
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«Я подарил ему майку болгарской сборной с номером 12. Также мы подарили футболку сборной Болгарии с автографами всех игроков команды Филипу Киркорову, чтобы не забывал, откуда он родом», — приводит слова Петрова «Матч ТВ».
Матч сборных России и Болгарии прошёл в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. Киркоров исполнил гимн России перед стартом встречи.
Ранее Петров прокомментировал поражение своих подопечных от сборной России в контрольном матче.