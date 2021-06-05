Рублёв считает, что сборная России по футболу сможет выйти из группы на Евро-2020

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от выступления национальной сборной России по футболу на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

«Я всегда слежу за новостями и за результатами сборной по футболу. Я во время Евро буду находиться на Уимблдоне, но, зная Англию, они всегда показывают футбол. Один раз я находился там во время чемпионата мира — все матчи транслировали. Думаю, на Евро будет то же самое. Верю, что наша сборная выйдет из группы, но Фёдора Смолова там нет, поэтому не так пристально буду следить», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020-м, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса на год.

Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий высказался о шансах сборной России на выход из группы Евро-2020.