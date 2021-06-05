Орлов считает, что Семёнова нельзя ставить в состав сборной России

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах в центре защиты сборной России перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.
Орлов считает, что Семёнова нельзя ставить в состав сборной России
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Джикию и Кудряшова заменили бы в матче с Польшей, если бы были достойные запасные. Они тоже выглядели уставшими, несвежими. Они не гарцевали, как это обычно делают лошади перед своим забегом», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

По мнению комментатора, защитника сборной России Андрея Семёнова нельзя ставить в состав национальной команды.

«Пускай на меня не обижаются болельщики Семёнова, ну нельзя его ставить в состав сборной. Он медленный, у него нет стартовой скорости. Не случайно на замену вышел Дивеев. По тренировочной работе Игорь заявил о себе хорошо», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Кудряшов из-за травмы может пропустить Евро-2020.

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