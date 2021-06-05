УЕФА сообщил российским болельщикам о возможности сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал сообщать болельщикам из России о возможности сдать билеты на матчи чемпионата Европы по футболу — 2020, которые пройдут в Дании.

Сообщается, что процедура сдачи билетов предполагает полную компенсацию их номинальной стоимости.

Напомним, что выдача виз для российских болельщиков была ограничена из-за того, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Болгарией в красной форме.