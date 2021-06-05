Орлов обеспокоен тем, что в опорной зоне сборной России наигрывается Зобнин

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал тот факт, что в опорной зоне сборной России перед чемпионатом Европы по футболу — 2020 наигрывается полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин.

«Есть опасность, которая подстерегает нашу сборную. Это Зобнин и позиция опорного центрального полузащитника. У нас очень неплохо дебютировал Баринов, когда был здоров. Но сейчас он так не играет, и с поляками Черчесов выпустил не его, а Мухина», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментатор задаётся вопросом: как играть против центрального нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку?

«Он мощный, высокий, его не столкнуть, и он бежит быстро. Значит, опорный полузащитник должен просто сторожить его. Зобнина с поляками Черчесов не заменил — значит, некем. Это проблема для нашей сборной», — сказал он.

По мнению Орлова, на чемпионате мира 2018 года у сборной России была та же проблема.

«Зобнину не хватает культуры футбола, которая есть у Жиркова. Это огромная проблема для Черчесова, сборной России и всего нашего футбола. Ау! Опорные полузащитники, где вы?» — добавил комментатор.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Болгарией в красной форме.