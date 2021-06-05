Медведев заявил, что доволен своей игрой в матче с Опелкой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о своей победе над американцем Райлли Опелкой в третьем круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

«В этом году я великолепно чувствую себя на «Ролан Гаррос», особенно с мячами Wilson. Я говорил об этом с самого начала. Думаю, это ощущение останется со мной до конца турнира», — приводит слова Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

По его мнению, теперь соперникам нужно играть на более высоком уровне для победы над ним.

«Я определённо доволен своей игрой и особенно тем, что сделал сегодня больше эйсов, чем мой соперник. Это реально большое достижение. Играть с Райлли нелегко», — сказал Медведев.

Он также обратил внимание на тяжёлые погодные условия, так как пришлось играть на мокром и тяжёлом корте, но именно это и помогло ему в минувшей встрече — ему удавалось всегда перемещаться в нужную сторону.

Медведев обыграл Опелку со счётом 6:4, 6:2, 6:4 и встретится в четвёртом круге с чилийцем Кристианом Гарином. Примечательно, что до этого сезона российский теннисист ни разу не преодолевал стадию первого раунда Открытого чемпионата Франции.

Ранее Андрей Чесноков выразил мнение, что сейчас любому теннисисту будет непросто обыграть Медведева.